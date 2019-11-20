Примат с «грустным человеческим лицом» 19 лет прожил без любви

В Китае в зоопарке города Тяньцзинь примату с «человеческим лицом» пытаются найти партнершу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам представителей зоопарка, 19-летняя обезьяна всю жизнь испытывала трудности с поиском партнерши. В 2018 году она прославилась в интернете своей мордой, которая из-за своего выражения напоминало человеческое лицо. Пользователи сети отметили, что примат похож на оказавшегося в беде мужчину.

Кадр: CGTN / YouTube 1 /3

В зоопарке утверждают, что животное осталось без пары из-за неудачного стечения обстоятельств. «Обезьяна очень агрессивна и гиперактивна. Она любит разбивать кокосы и играть в грязи», — заявили сотрудники учреждения.

Примата подвида Sapajus apella margaritae, вид капуцин-фавн, привезли в Тяньцзиньский зоопарк в 2002 году. Ранее с ним жили две самки его подвида, однако они обе скончались. Самец продолжил играть с обезьянами других подвидов, находящихся с ним в вольере.

«У него сейчас три приятеля. В 2016 году мы приобрели еще трех особей подвида Sapajus apella margaritae, однако ни одна из них еще не достигла половой зрелости», — подчеркнули в зоопарке. — Когда молодые самки подрастут, мы очень надеемся, что наш примат с "человеческим лицом" наконец найдет себе "жену"».

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