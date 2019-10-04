Пес с «человеческим лицом» стал звездой соцсетей

Австралийский пудель по кличке Нори прославился в интернете своей необычной внешностью. Пользователи сети утверждают, что морда собаки напоминает человеческое лицо. Об этом сообщает таблоид Metro.

Владельцы Нори — 33-летний Кевин Херлесс (Kevin Hurless) и 34-летняя Тиффани Нго (Tiffany Ngo) — признаются, что привыкли к питомцу и уже не удивляются его внешнему виду. «Когда он был щенком, прохожие постоянно останавливались и заваливали нас вопросами, — вспоминает мужчина. — Хотя с возрастом подобное происходит реже, люди по-прежнему сравнивают его морду с человеческим лицом».

Фото опубликовано @norichiban

Нго завела для Нори Instagram-аккаунт, где публикует его фотографии. По ее словам, комментаторы нередко пишут, что пес выглядит как человек. Позже снимки пуделя оказались в Twitter и стали вирусными. Пара призналась, что их обрадовала популярность питомца в соцсетях.

Фото опубликовано @norichiban

«В прошлом году мы решили завести для Нори друга и купили помесь йоркширского терьера и ши-тцу по кличке Боба, — рассказывает Херлесс. — "Человеческая" внешность пуделя выделяется еще сильнее на фоне нового питомца».

В марте прошлого года пользователи Twitter обнаружили пса, чья мордочка поразительно напоминает человеческое лицо. Они принялись сравнивать его со знаменитостями — от Уильяма Шекспира до Эда Ширана.

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