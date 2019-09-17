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«Самый счастливый в мире еж» стал звездой сети

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Еж по кличке Херби (Herbee) прославился в Instagram благодаря своей жизнерадостной мордочке. Об этом сообщает Daily Mail.

Фотографии ежа публикует его владелица Талита Гирнус (Talitha Girnus) из немецкого города Висбаден. Изначально Instagram-аккаунт с ником @mr.pokee принадлежал более пожилому ежу по кличке Мистер Поки.

Фото опубликовано @mr.pokee

«Все началось в июне 2015 года, — рассказывает женщина. — Я начала фотографировать милые моменты с Поки, чтобы сохранить их в памяти. Он делал меня такой счастливой. Мне очень хотелось поделиться этими эмоциями с другими. Я решила, что если хоть один человек взглянет на его фото и улыбнется, я достигну своей цели».

Фото опубликовано @mr.pokee

Однако в начале 2019 года Поки скончался. Тогда в ее семье появился новый питомец по кличке Херби. Женщина продолжила путешествовать по странам и выкладывать снимки с улыбчивым ежом. «Некоторые спрашивают, почему я не меняю ник и не создаю новый аккаунт для Херби, — говорит Гирнус. — Но на этой странице уже нечто большее, чем история одного ежа. Это скорее посыл людям: "Будьте счастливы и улыбайтесь"».

Фото опубликовано @mr.pokee

14 сентября на странице популярного ежа появился снимок, на котором он лежит на ладони на фоне гор в Италии. Публикация собрала более 85 тысяч лайков и 500 комментариев. Пользователи сети признались, что кадр вызвал у них «много положительных эмоций». «Он всегда делает меня такой счастливой!» — написали одни юзеры. «У него чудесная улыбка», — добавили другие комментаторы.

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