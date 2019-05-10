Эмоциональный кот из Китая стал звездой сети

Instagram-канал c фотографиями кота по кличке Ай Фэй из китайской провинции Цзянсу набирает популярность в интернете. Фотографии своего питомца в соцсети публикует Тан Чанг.

У страницы @tang9599 уже более 30 тысяч подписчиков. По словам хозяйки, имя кота переводится как «толстячок». Пользователи считают, что животное заслуживает «Оскар» за способность передавать эмоции. В комментариях к одному из снимков кота сравнили с героем Леонардо Ди Каприо из фильма «Титаник».

В октябре прошлого года пользователи Instagram обратили внимание на черного кота по имени Монк, обладающего из-за неправильного прикуса чрезмерно большими клыками.

Ранее прославился 15-килограммовый кот, которого хозяева посадили на диету.

Фото опубликовано @tang9599