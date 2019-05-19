«Переживающий» из-за сериала кот стал звездой сети

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В сети набирает популярность кот, который «переживает» за сюжет идущего по телевизору фильма. Видео опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, что животное внимательно смотрит на экран и перебирает лапами. На экране в этот момент демонстрируется битва с эффектными взрывами.

Ранее мужчина снял на видео домашнего кота, который украл пачку денег и отказался ее отдавать.

В начале мая эмоциональный кот из Китая стал звездой сети. На его страницу в Instargam подписалось более 30 тысяч поклонников. Тогда же другой кот съел осу и обрел популярность в сети.

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