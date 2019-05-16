Жадный кот выкрал пачку денег и отказался отдавать хозяину

Мужчина снял на видео домашнего кота, который украл пачку денег и отказался ее отдавать. Ролик опубликовало агентство Reuters.

На кадрах видно, как питомец лежит на полу, удерживая между передними лапами свернутую пачку банкнот. Когда его хозяин Арун Чандру (Arun Chandru) протягивает руку и пытается забрать деньги, животное проявляет агрессию и кусает его за пальцы, пытаясь защитить «добычу».

В результате Чандру удается вернуть пару купюр. «В конце видео кот пересчитывает деньги, будто его обокрали, — шутливо объясняет мужчина. — Он пытается понять, насколько велика потеря». По его словам, питомец каждый день развлекает членов семьи своими играми.

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