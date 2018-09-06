Пес аккуратно похитил кошелек и попал на видео

dailymail.co.uk

В китайском городе Аньцин, провинция Аньхой, полиция разоблачила собаку, которая стащила бумажник. Об этом пишет издание Daily Mail.

О краже сообщил мужчина, у которого пропали документы, банковские карты и две тысячи юаней (20 тысяч рублей). По его словам, бумажник исчез, пока он играл в карты со знакомыми. Пострадавший поздно заметил его отсутствие и не знал, кто мог его взять.

Стол, за которым сидели друзья, стоял прямо под камерой наблюдения в продовольственном магазине. Полицейские проверили запись и обнаружили, что игрок сам уронил бумажник. Вскоре из-за прилавка показались две собаки, которые деловито обошли картежников и направились к выходу. По дороге одна из них подобрала бумажник и унесла на улицу.

Полицейским удалось выяснить, где живет пес, и найти пропажу. Документы и деньги оказались на месте.

В 2017 году сообщалось, что в чилийском городе Андакольо собака украла эмпанаду во время телевизионного интервью. Пес воспользовался тем, что люди увлечены разговором, и незаметно стащил один из лежащих перед ними пирожков.

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