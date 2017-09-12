Собака украла пирожок во время телеинтервью

В чилийском городе Андакольо собака украла пирожок-эмпанаду во время телевизионного интервью. Об этом сообщает издание Express & Star.

Репортер общался с женщиной, которая испекла эмпанады. Пес воспользовался тем, что люди увлечены разговором, и незаметно стащил один из лежавших перед ними пирожков.

Видео приобрело вирусную популярность в Чили. Люди шутят, что журналист работал сообща с собакой и специально отвлек женщину. В Twitter распространяется плакат, который призывает голосовать за пса с эмпанадой на выборах президента Чили, намеченных на 19 ноября.

Эмпанады пекут во многих испаноязычных странах, но в Чили они считаются национальным блюдом. Классическая начинка для чилийских эмпанад готовится из говяжьего фарша, лука, изюма, маслин и яиц.

В июне сообщалось, что почетным мэром американском города Рэббит-Хэш избрали питбуля по кличке Бриннет Паултро.