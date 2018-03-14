Пса с человеческим лицом сравнили со знаменитостями

Пользователи Twitter обнаружили пса, на морде которого видны поразительно напоминающие человеческие черты, и принялись сравнивать его со знаменитостями. Об этом сообщает издание The Mirror.

Щенок по имени Йоги живет в американском штате Массачусетс вместе со своей хозяйкой Шанталь Дезджардинс (Chantal Desjardins). Недавно псу исполнился один год. Порода Йоги называется ши-пу — это помесь ши-тцу и пуделя.

До того как знакомый поделился снимком собаки на Reddit, Дезджардинс даже не подозревала, что животное так напоминает человека. Комментаторы отметили, что у Йоги «слишком человеческие глаза для собаки».

Через некоторое время на фотографию обратили внимание и пользователи Twitter. Они решили сравнить пса с известными людьми: от Уильяма Шекспира до Эда Ширана.

Хозяйка Йоги призналась, что никак не обрабатывала снимок, а необычное сходство с человечком объяснила ракурсом, стрижкой и умным взглядом пса.

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