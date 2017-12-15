Челябинский медведопес переполошил россиян и вызвал споры в соцсети

В сети обратили внимание на фотографии необычной собаки, похожей на медведя. Снимки были опубликованы в паблике «Приют для животных Наш Дом, г.Челябинск» во «ВКонтакте».

«Вот такое чудо природы приехало в наш приют с пункта отлова безнадзорных животных. Медведь или собака?» — поинтересовались администраторы сообщества у подписчиков.

Многим пользователям социальной сети показалось, что животное — помесь собаки и медведя. «Жесть, это что, помесь медведя и собаки?» — удивился один из них. «Вот это Копатыч!!!! Обалденный "медведопес"», — восхитился другой.

Некоторые не поверили в существование «медведопса» и принялись гадать породу похожей на медведя собаки. «Чау-чау называется. Кто-то из его предков был чау-чау», — предположили они.

Большинство комментаторов настолько впечатлила внешность собаки, что они массово вызвались приютить животное у себя дома. Тем не менее сотрудники приюта «Наш дом» отказались отдавать «медведопса», отметив, что пока он проходит социальную адаптацию и не готов к полноценной жизни в новом доме. «Собака в стрессе. Собака не пристраивается. Собака не отправляется в другие города», — отрезали в администрации сообщества.

По словам волонтеров, пес, которого окрестили Медвебакой, пока отказывается идти с ними на контакт. «У нас вольер зигзагом, и сзади стоит будка. Собака забилась в эту будку, ни нос, ни лапу не высовывает. Даже к еде не подходит. Собака — просто чау-чау, похожая на медведя», — цитирует слова сотрудников приюта «Первый областной».

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