Мусорные мешки за 25 тысяч рублей посеяли раздор в сети

Пользователи соцсетей изумились дорогостоящим сумкам, которые трудно отличить от обыкновенных пакетов для мусора. Об этом пишет Mashable.

Необычные сумки фирмы BIIS обнаружили на сайте испанского интернет-магазина. Аксессуар представлен в трех размерах. Самая маленькая сумочка «под мусорный пакет» стоит 258 долларов (15 тысяч рублей), самая большая — 423 доллара (около 25 тысяч рублей).

Дизайнерский ход вызвал недоумение у пользователей Twitter. «Мода буквально мусор сейчас», — пишет блогер Мишель Ауреллано (Michelle Aurellano), обратившая внимание на тренд.

Мишель поддержали и другие пользователи. «Такие вещи заставляют меня осознавать, что мы движемся назад», — пишет маркетолог Теодора Николае (Teodora Nicolae).

К ним присоединились защитники животных. «Итак животное убито с единственной целью стать мешком для мусора?! Абсолютно бессердечно и ужасно, боже мой», — возмущается This Blonde Gal‏. «Люди, остановитесь!» — вторит ей еще одна подписчица.

Другие не понимают негодования по поводу сумки-пакета. «Если Tiffany может продать консервную банку за тысячу долларов, то я не понимаю, почему кожаные мусорные мешки не имеют шанса», — замечает юзер.

В конце 2016 года в сети поспорили из-за гантелей за 55 тысяч рублей. Некоторым такие траты на снаряд показались неоправданными.