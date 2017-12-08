Такса попыталась скрыть свою глупость и стала мемом

В сети обрела широкую популярность фотография таксы, которая, глядя на хозяина, подобострастно улыбается. Пользователи предположили, что за благодарным взглядом собака скрывает, что она не поняла ни слова из того, что сказал ей человек.

«Когда кто-то что-то объясняет тебе семь раз и ты продолжаешь не понимать и надеешься, что они простят тебя за то, что ты так туп», — написал пользователь Reddit с ником NooneHasThatName, разместив на портале фото собаки.

Животное покорило посетителей сайта. Снимок быстро выбился в самые популярные записи ресурса. Пользователи признались, что и сами не раз попадали в подобные ситуации и чувствовали неловкость от того, что не понимают, что им пытаются втолковать.

«Это в значительной степени моя постоянная реакция на протяжении всех моих инженерных курсов. Последовательно чувствую себя самым тупым человеком в кабинете и на планете», — сознается thechapattack.

«Самое ужасное, что, когда вы не понимаете, они повторяют свое первоначальное объяснение три раза. Говоря при этом медленнее или громче, как будто это поможет мне понять», — смеется kiss-kiss-bang-bangg.

Делать вид, что понимаешь то, что на самом деле тебе недоступно, не самое плохое, считают некоторые юзеры. «Хуже всего то, что, когда вы думаете, что понимаете их, но они доказывают, что вы ошибаетесь», — считает hkmprohd65.

Однако некоторым показалось, что пес на картинке думает совсем не о том, что так отчаянно обсуждают посетители Reddit. На самом деле он просто пытается помочиться на хозяина, чтобы доказать свое превосходство.