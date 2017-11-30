Глотнувший яду в Гаагском трибунале генерал разошелся на мемы

Хорватский генерал Слободан Праляк, выпивший яд после оглашения вердикта в Международном трибунале, стал мемом. Пользователи социальных сетей и авторы Telegram-каналов использовали картинку в момент, когда осужденный генерал принимает яд, для иллюстраций, когда хочется покончить жизнь самоубийством.

Умники нашлись еще раньше, чем об этом успел написать микроблогер.

Множество мемов было посвящено падению курса биткоина, произошедшему в тот же день, что и самоубийство Праляка.

Суд в Гааге вынес обвинительный вердикт по апелляции Праляка 29 ноября. Трибунал подтвердил, что генерал виновен в преступлениях, совершенные во время гражданской войны в бывшей Югославии, а также меру пресечения в виде 20 лет тюрьмы. Выслушав приговор стоя, Праляк обратился к судьям: «Генерал Праляк не военный преступник, и я отвергаю ваш вердикт». После этого он выпил содержимое небольшого флакона и объявил, что принял яд. Через несколько часов он скончался.