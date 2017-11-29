В сети сравнили хорватского генерала с Герингом и восхитились его поступком

Пользователи сети оценили поступок хорватского генерала Слободана Праляка, выпившего яд после оглашения вердикта по апелляции в Международном трибунале по бывшей Югославии.

«Поступок офицера!», — пишет Дмитрий Пучкин. «Серьезный был мужик. В Европе таких больше не делают», — утверждает пользователь @losevoprobka.

Также в сети обратили внимание на то, что во время нюрнбергского процесса 1945-1946 годов похожим образом поступил главнокомандующий военно-воздушными силами Германии Герман Геринг. Разница между ним и Праляком состояла в том, что нацист принял яд в камере.

При этом @Kostya3107 вместе со следствием недоумевает, откуда Праляк достал яд и как ему удалось пронести зелье на заседание.

Слободан Праляк — один из шести бывших хорватских политических и военных лидеров, представших перед судом. Всех обвиняют в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны. Суд приговорил его к 20 годам тюрьмы.