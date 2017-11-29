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Выпивший яду в Гаагском трибунале генерал умер

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Бывший хорватский генерал Слободан Праляк, принявший яд во время оглашения вердикта по апелляции в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ), скончался. Об этом в среду, 29 ноября, сообщает HRT Vijesti.

Праляк умер в одной из больниц в Гааге, куда был доставлен после приема неизвестного отравляющего препарата.

Генерала приговорили к 20 годам лишения свободы в 2013 году за преступления в период гражданской войны в бывшей Югославии.

После того как Апелляционная комиссия поддержала вердикт первой инстанции, Праляк заявил судьям: «Генерал Праляк не военный преступник, и я отвергаю ваш вердикт». После этого он выпил содержимое из небольшой склянки и объявил, что принял яд. Судебное заседание было остановлено, на место происшествия были вызваны медики.

Генерал является одним из шести бывших хорватских политических и военных лидеров перед судом. Все они обвинялись в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны.

Обвинение доказало, что в период с ноября 1991 по апрель 1994 года эти лица принимали участие в преступном мероприятии, направленном на ликвидацию на территории Хорватии всего нехорватского населения, что выразилось в депортациях, незаконных арестах, конфискации и уничтожении собственности, разрушении жилищ и убийствах.

22 ноября МТБЮ признал бывшего главнокомандующего вооруженными силами Республики Сербской Ратко Младича виновным в военных преступлениях в Боснии и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Предыстория: Хорватский генерал выпил яду в Гаагском трибунале
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