Пьющий яд в Гаагском трибунале хорватский генерал попал на видео

Бывший хорватский генерал Слободан Праляк принял яд во время оглашения решения по апелляции на приговор Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ). Видео публикует HRT Vijesti.

В 2013 году МТБЮ приговорил Праляка к 20 годам лишения свободы за преступления, совершенные во время гражданской войны в бывшей Югославии.

Узнав, что апелляционная комиссия оставила приговор без изменений, военный сказал судьям: «Генерал Праляк не военный преступник, и я отвергаю ваш вердикт». После этого он выпил содержимое из небольшой склянки и объявил, что принял яд.

Заседание остановили, в суд и вызвали врачей, Праляка увезли в больницу, где он умер.