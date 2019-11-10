Рыба с «человеческим лицом» напугала пользователей сети. Видеозапись была опубликована в аккаунте @Unexplained в Twitter.

Автор публикации написал: «У этого карпа человеческое лицо». На ролике карп подплывает к берегу озера и делает странные движения губами. Многие пользователи сочли видео жутким и добавили, что оно им не нравится. Мужчина с ником @bchaffe10 прокомментировал публикацию и пошутил, что это — «человек с телом карпа».

Ранее в Австралии был найден крайне редкий южный фиолетово-пятнистый пескарь, которого считали вымершим. Экологи взяли образцы ДНК, чтобы подтвердить ее вид и разработать государственную программу защиты и восстановления популяции.

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