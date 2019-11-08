Найдена признанная вымершей редкая рыба

В австралийском штате Виктория найден крайне редкий южный фиолетово-пятнистый пескарь, которого считали вымершим. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Специалисты заметили пескарей, когда занимались восстановлением озера на северо-западе штата Виктория в рамках проекта по восстановлению озер, используемых для ирригационной системы. Рыбы этого вида были объявлены вымершими в 1998 году.

Экологи приостановили работы, сфотографировали пескарей и взяли образцы ДНК, чтобы направить их на проверку. Если подтвердится, что рыбы принадлежат именно к этому виду, будет разработана государственная программа защиты и восстановления их популяции.

Министр водных ресурсов штата Виктория Лиза Невилл (Lisa Neville) заявила, что факт обнаружения рыб говорит о том, что выполняемая работа по защите водных путей и ценных экосистем проводится не зря.

Ранее сообщалось, что в американском штате Северная Каролина заметили восточную пуму, которая считается вымершей. Восточные пумы — крупные хищники, которые в прошлом населяли северо-восток Соединенных Штатов, однако в 2011 году подвид признали исчезнувшим.

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