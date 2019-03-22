Вымершего хищника заметили на востоке США

В американском штате Северная Каролина заметили восточную пуму, которая считается вымершей. Об этом сообщает WBTV.

Всплеск интереса к животному вызвал пост в Facebook, оставленный поваром Билли Хенсли (Billy Hensley) из города Моргантон в Северной Каролине. «Буду клясться до гробовой доски, что видел пуму в районе Нибо, — написал он. — Причем не раз, а дважды за последний месяц или около того».

Его поддержали другие пользователи из Северной Каролины. «Билли, однажды ночью мы наткнулись на пуму на озере Джеймс, — говорится в одном из комментариев. — Огромная, с хвостом около метра в длину. Это никакая не рысь». «Она сидела перед школой моего сына, и ее видели все дети, — сказано в другом. — Их просто очень трудно найти».

Специалисты настаивают на том, что очевидцы ошибаются. «Известных пум в Северной Каролине нет, — заявила Джоди Оуэнс (Jodie Owens) из комиссии штата по природным ресурсам. — Каждый год к нам обращается масса людей, которые считают, что видели пуму. Обычно выясняется, что это была домашняя кошка, рысь или койот. Иногда с пумами путают даже собак и черных медведей».

Восточные пумы — крупные хищники длиной от 180 до 240 сантиметров, весящие до 70 килограммов. В прошлом они населяли северо-восток Соединенных Штатов, однако в 2011 году подвид признали исчезнувшим. Его представители могли сохраниться лишь во Флориде.

В феврале сообщалось, что тайваньский дымчатый леопард, последний раз замеченный в дикой природе в 1983 году, обнаружен на острове Тайвань. До этого таких животных видели 36 лет назад, однако официально вид признали вымершим лишь в 2013 году.

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