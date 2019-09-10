Теленок с «человеческим лицом» появился на свет в Аргентине

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Житель аргентинского города Вилья-Ана опубликовал видео с новорожденным теленком, морда которого напоминала человеческое лицо. На ролик обратило внимание издание The Mirror.

Животное родилось с маленьким носом и ртом и не было способно держать голову. Череп теленка был сильно деформирован, он умер всего через пару часов после появления на свет. Местные фермеры были удивлены, насколько морда теленка была похожа на человеческое лицо.

«Это спонтанная редкая мутация, вызванная действием мутагенов, физическими, химическими или биологическими агентами, которые изменили последовательность генов, что сказалось на теленке», — считает эксперт по генетике Николас Манаго (Nicolas Magnago).

В конце августа СМИ обратили внимание на ролик, на котором мужчина обнаружил свинью с мордой слона. На кадрах, снятых очевидцем, запечатлено безротое животное с висячими ушами и хоботом.

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