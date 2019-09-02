Пятиногий теленок выжил благодаря сердобольным фермерам

Житель американского штата Луизиана Мэтт Александер (Matt Alexander) и его невеста Мэгин Дэвис (Maghin Davis) выкупили на аукционе пятиногого теленка по кличке Элси (Elsie) и приютили его на своей ферме. Об этом сообщает Inside Edition.

«Ставки на аукционе начинались от 50 долларов (3,3 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»). Никто не хотел покупать животное, поэтому ставки снизились до 35 долларов (2,3 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»), в то время как обычно новорожденный теленок стоит 100 долларов (6,6 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). Я понял, что если никто не выкупит его, теленок умрет», — рассказал Александер.

Животное появилось на свет около двух недель назад. Пятая нога растет у него из-за уха и лежит на голове.

Теперь Элси бегает и играет с другими телятами на пастбище фермеров. Дэвис рассказала, что хотела выкупить и мать Элси, потому что телята имеют меньше шансов на выживание без матери.

Друзья семьи говорили, что если Мэтту и Мэгин некуда девать деньги, лучше пусть отдадут им. Но пара была настроена помочь Элси: теленка показали ветеринару и даже завели ему страницу в Facebook.

Ранее сообщалось, что в американском городе Хилтон-Хед-Айленд найдена редкая двухголовая черепаха. Животное сфотографировали и отпустили в океан.

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