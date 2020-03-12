Поросенок-мутант с «человеческим лицом» напугал фермеров

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Поросенок-мутант родился в муниципалитете Торрес, Венесуэла, и напугал фермеров и других жителей региона своей необычной внешностью. На видео с поросенком обратило внимание издание Daily Star.

Поросенок с огромными глазами, рылом, похожим на человеческое лицо, и волосами родился в помете вместе с нормальными поросятами. Спустя три часа после появления животного на свет местные жители сняли его на видео.

На записи видно, как мужчина, чье имя неизвестно, держит животное в одеяле, а затем поднимает к камере. Женщина на заднем плане говорит: «Он родился более трех часов назад», а затем добавляет: «У него еще есть волосы!».

Новорожденный еще жив, но неизвестно, что будет с ним дальше и приведет ли деформация рыла к проблемам с дыханием. Причина такой мутации поросенка неизвестна, но в других странах Южной Америки подобные случаи связывают с избыточным использованием пестицидов.

Ранее сообщалось, что в индийском округе Каньякумари, штат Тамилнад, двуликий теленок озадачил местных жителей. Поскольку у теленка две морды и два языка, он не может самостоятельно питаться молоком матери.

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