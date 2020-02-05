Собака-циклоп родилась в Таиланде

Собака в провинции Чаченксау, Таиланд, родила щенка с редкой генетической мутацией — циклопией. Об этом сообщает издание The Sun.

В воскресенье, 2 февраля, принадлежащая семье Фуммаман собака родила нескольких щенят. Хозяева посадили их в корзину, чтобы им было тепло, и заметили у одного из щенков физическое отклонение. У животного оказался всего один глаз, расположенный посреди головы.

Из-за сходства с миньоном из мультфильма «Гадкий я» щенка-циклопа назвали Кевин. Владельцы беспокоились о здоровье щенка, но спустя два дня поняли, что с ним все хорошо. Пока неизвестно, видит ли щенок своим единственным глазом, так как собакам нужно около двух месяцев, чтобы зрение полностью развилось.

Соседи узнали о рождении необычного щенка и стали приходить, чтобы посмотреть на него. Они сочли рождение мутанта добрым знаком и использовали дату его появления на свет в лотерейных билетах. Многие друзья просили Фуммаман отдать им щенка, но владельцы решили оставить животное и вырастить его самостоятельно.

Ранее сообщалось, что жители индийской деревни Нимодия, штат Раджастан, ошеломлены рождением козы, морда которой напоминает человеческое лицо. Владелец животного предполагает, что животное страдает циклопией, хотя у новорожденной козы два глаза.

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