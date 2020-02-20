Теленок-мутант с двумя мордами стал местной знаменитостью

В индийском округе Каньякумари, штат Тамилнад, двуликий теленок озадачил местных жителей. Об этом сообщает газета Daily Star.

Фермер Баскар (Bhaskar) признался, что был поражен, когда у одной из его коров родился теленок-мутант. Новорожденному детенышу пока всего неделя. Поскольку у теленка две морды и два языка, он не может самостоятельно питаться молоком матери. Баскару приходится ежедневно поить его из бутылки.

Необычный теленок тут же стал знаменитостью. Местные жители стремятся на ферму Баскара, чтобы взглянуть на двуликого зверя. По словам фермера, детеныш и его мать чувствуют себя хорошо.

Мутация теленка называется полицефалия. Она встречается у рептилий, млекопитающих и иногда у человека. Если два эмбриона в утробе не разделяются до конца, у особи развиваются два головных мозга, но единые системы дыхания и пищеварения, а также одно тело на двоих. Как правило, мутанты умирают вскоре после рождения, но бывают и исключения.

Ранее сообщалось, что в городке Тируккойилур, штат Тамилнад, на юге Индии родился двуликий теленок-мутант. Каждый день на мутанта приходили посмотреть горожане. Один из них назвал теленка «божественным чудом».

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