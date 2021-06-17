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Обманутые женщины разоблачили общего возлюбленного и изысканно отомстили ему

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Фото: Unsplash

Две американки узнали, что встречаются с одним и тем же мужчиной, и изысканно отомстили ему за обман. Свою историю они рассказали The Sun.

Кристен Бишоп (Kristen Bishop) начала встречаться с Адамом в августе 2020 года. Отношения у пары были серьезными, влюбленные даже запланировали совместный отпуск в Турции. Однако за четыре дня до поездки Бишоп получила голосовое сообщение от некой Софи Миллер (Sophie Miller), которая утверждала, что тоже встречается с Адамом.

Сначала женщина не поверила Миллер, но та позвонила ей по видеосвязи из квартиры их общего возлюбленного. Раскрыв предательство мужчины, новые знакомые стали планировать месть. Женщины решили разоблачить изменника в Стамбуле, где Адам и Кристен должны были провести романтические выходные.

2 апреля 2021 года, когда самолет приземлился в столице Турции, в аэропорту к Адаму и Кристен подошла Софи. Женщины бросили обманщика прямо в зале прилета и отправились отдыхать вдвоем.

«Мы с Софи замечательно провели время! Мы сразу же нашли общий язык, несмотря на печальные обстоятельства нашего знакомства», — сказала Бишоп.

Проведя восемь дней в Турции, Бишоп и Миллер стали настоящими подругами и теперь регулярно общаются.

Ранее жительница шотландского графства Айршир рассказала, как вышла замуж за парня женщины, с которой ей изменял жених. Женщина встретилась с обманутым парнем, и пара решила отомстить изменникам. Они начали встречаться и вскоре поженились.

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