Женщина отомстила изменившему жениху и вышла замуж за парня его любовницы

Жительница шотландского графства Айршир рассказала, как она вышла замуж за парня женщины, с которой ей изменял жених. Историю мести опубликовало издание The Mirror.

Пользовательница TikTok Джейд Парвис (Jade Purvis) рассказала, что ее отношения с молодым человеком длились три года. Пара планировала свадьбу.

Позже она узнала, что ее возлюбленный якобы проехал 300 километров, чтобы изменить ей с девушкой, с которой он познакомился в Facebook. У его любовницы тоже был мужчина, с которым она состояла в отношениях пять лет.

Парвис встретилась с обманутым парнем, и пара решила отомстить изменникам. Они начали встречаться и вскоре поженились.

«Это было семь лет назад. Мы состоим в браке уже четыре года. Я думаю, мы победили», — подчеркнула она.

С момента публикации видео набрало 1,2 миллиона лайков и почти 11 тысяч комментариев. «Они играют в шашки, а эта королева играет в шахматы», — написал один из них. «По крайней мере, теперь можно сказать, что все происходит неслучайно», — отметил другой.

Некоторые пользователи сочли историю романтичной, другие считают, что единственной целью такого брака была месть. «Только я чувствую здесь токсичную энергетику?» — отметил один из скептически настроенных комментаторов.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Вашингтон обрела популярность на платформе TikTok, после того как сняла на камеру месть изменившему ей возлюбленному. Она пробралась в его квартиру и выбила молотком на стене буквы FU (сленговое сокращение английской фразы fuck you — «пошел ты» — прим. «Ленты.ру»).