Женщина коварно отомстила бывшему с помощью умной колонки

Жительница Лондона, Великобритания, коварно отомстила бывшему партнеру с помощью умной колонки Alexa и пошла под суд. Об этом сообщает газета The Sun.

Инцидент произошел 5 октября. 45-летняя Филиппа Коплестон-Варрен (Philippa Copleston-Warren) взломала умное устройство, находящееся в квартире бывшего, и сказала его новой партнерше собрать вещи и съехать. Она также использовала колонку, чтобы включать и выключать свет в доме. Девушка испугалась и уехала.

Помимо этого, Филиппу обвинили в том, что она взломала аккаунт ее бывшего на Facebook и опубликовала там его обнаженные фотографии. По словам прокурора Мисбы Маджид (Misba Majid), эротические материалы распространились по интернету и пагубно сказались на работе пострадавшего. Отмечается, что пара находилась в отношениях два года.

Филиппа отрицает свою причастность к публикации откровенных снимков. Власти ведут расследование. Судебное слушание назначено на 5 ноября.

Ранее житель США раскрыл измену жены благодаря умному вентилятору. Он решил обновить приложение для фильтра умного устройства, установленное на телефоне его жены. В этот момент на экране появилось уведомление о сообщении. Так он узнал, что супруга уже полтора года изменяет ему с женатым коллегой.

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