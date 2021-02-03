Девушка жестоко отомстила изменившему ей возлюбленному и попала на видео

Жительница американского города Вашингтон обрела популярность на платформе TikTok, после того как сняла на камеру месть изменившему ей возлюбленному. Видео произошедшего опубликовано на сайте Daily Mail.

Эшли ВанПивенэйдж (Ashley VanPevenage) заявила, что уличила бывшего партера в измене и решила проучить его. Она пробралась в его квартиру и выбила молотком на стене буквы FU (сленговое сокращение английской фразы fuck you — «пошел ты» — прим. «Ленты.ру»). Внизу она нарисовала краской из баллончика сердце и подписала: «Твоя бывшая».

Всего за сутки ролик собрал более десяти миллионов просмотров и десятки тысяч комментариев. Зрители предупредили девушку, что она совершила преступление, и ее бывший может обратиться в полицию. «Он наверняка воспользуется этим роликом в суде», «Это незаконное проникновение в частную собственность и вандализм», — объяснили зрители.

Американке может грозить до 90 дней тюремного заключения и штраф в размере тысячи долларов (76 тысяч рублей), если пострадавший подаст на нее в суд и будет доказано, что девушка проникла в жилище незаконно.

Ранее жительница Лондона, Великобритания, коварно отомстила бывшему партнеру с помощью умной колонки Alexa и пошла под суд. 45-летняя Филиппа Коплестон-Варрен взломала умное устройство, находящееся в квартире бывшего, и сказала его новой партнерше собрать вещи и съехать. Та испугалась и послушалась.