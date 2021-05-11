Женщина устроила фальшивые похороны бывшему ради обмана его любовницы

Женщина устроила фальшивые похороны сидящему в тюрьме бывшему возлюбленному ради того, чтобы обмануть его любовницу. Об этом она рассказала на своей странице в TikTok.

Пользовательница TikTok Теа Лавридж (Thea Loveridge) после рождения ребенка обнаружила, что возлюбленный изменял ей с подругой, пока она была беременна. Вскоре после этих событий мужчина оказался в тюрьме.

Любовница писала ему сообщения и не понимала, почему тот не отвечает. Но вместо того, чтобы рассказать сопернице правду о том, где находится изменник, Лавридж заявила ей, что он умер.

Она заручилась поддержкой сестры возлюбленного и организовала фальшивые похороны. Несколько фотографий с траурной церемонии пользовательница TikTok отправила любовнице мужчины.

«С тех пор прошло три года, и она до сих пор думает, что он мертв», — сообщила она. Женщина добавила, что любовница каждый год публикует сообщения в память о нем на своей странице в Facebook и сожалеет о том, что не была рядом в момент смерти и не спасла его.

С момента публикации видео набрало более 1,1 миллиона лайков и почти 16 тысяч комментариев. Пользователей довела до истерики мысль о том, как далеко сумела зайти Лавридж. «Представьте, что та любовница вышла замуж за другого, а потом узнала, что он жив, и теперь ее отношения разрушены», — написал один из них.

«Это зло в чистом виде, и оно мне нравится», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что жительница шотландского графства Айршир рассказала, как она вышла замуж за парня женщины, с которой ей изменял жених. Она встретилась с обманутым парнем, и пара решила отомстить изменникам.