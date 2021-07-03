Россиянам назвали способ обезопасить себя от мошенников

Россиянам следует заклеивать фронтальные камеры телефонов и ноутбуков, чтобы обезопасить себя от мошенников. Такой способ в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» назвал руководитель SMM-отдела «ТОК-медиа» Евгений Кочергин.

Как сообщил эксперт, мошенники легко могут получить доступ к камере устройств. Через нее они собирают данные о пользователе, чтобы выкрасть деньги или шантажировать: например, через камеру телефона они могут рассмотреть номер банковской карты.

«Если вы воспользовались флешкой с троянским вирусом, могут получить доступ к вашему компьютеру, и вы никогда не узнаете, пока не начнут шантажировать. Вы обычно за компьютером расплачиваетесь картой, вводите данные, этой картой начинаете крутить перед лицом, смотреть CVС-код. Индикатор камеры может не реагировать [на подключение третьих лиц]. Я всегда заклеиваю камеру», — посоветовал Кочергин.

Он также рассказал, что мошенники получают доступ к веб-камерам через софт-программы. По его словам, подключиться к чужому ноутбуку совсем несложно.

Ранее россиян предупредили об узнающем персональные данные роботе-мошеннике. Мошенники обзванивают клиентов с помощью робота якобы от имени банка, чтобы узнать персональные данные и похитить деньги. «Роботизированный помощник банка» звонит и сообщает якобы об одобрении заявки на изменение финансового номера телефона. Затем робот предлагает ответить «да» или «нет», а затем связать с оператором.