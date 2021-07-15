Назван способ получить самую низкую цену в популярном в России интернет-магазине

Журналист издания «Финтолк» рассказал, как получить самую низкую цену при покупке товаров в Ozon — одном из крупнейших в России маркетплейсов. Способ сэкономить на покупках в популярном интернет-магазине он назвал в материале, опубликованном на сайте «Финтолк».

По словам автора, он обнаружил, что один и тот же кошачий корм на трех устройствах стоил по-разному: 1211 рублей, 1135 рублей и 1059 рублей.

«У меня сразу возникло предположение, что Ozon просто ставит новым пользователям цену пониже. Ведь надо как-то убедить их зарегистрироваться. А те, у кого уже есть аккаунт, могут перетерпеть. Они же и так, скорее всего, купят этот товар, раз ради него зашли на сайт», — предположил он.

Затем автор запустил в браузере режим инкогнито и зашел в маркетплейс. Там он обнаружил, что цена кошачьего корма для него снизилась до минимальной на Ozon. В итоге товар стоил всего 1059 рублей.

«Несколько экспериментов, проведенных на разных случайных товарах, показали: именно в приватном режиме браузера сайт предлагает самую выгодную цену», — сделал вывод автор материала. Поэтому, по его словам, первое, что стоит сделать перед покупкой в маркетплейсе, — это открыть режим инкогнито и проверить, снизилась ли стоимость товара.

В Ozon ответили на запрос журналиста и объяснили, что на формирование конечной цены могут влиять разные факторы, в том числе стимулирующие скидки. «Скидка может использоваться по географическому принципу для повышения оборачиваемости товаров на региональных складах», — заявили представители маркетплейса. При этом некоторым клиентам могут предоставляться персональные скидки.