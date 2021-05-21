Ozon начнет зарабатывать на микрокредитах

Центробанк России в пятницу, 21 мая, внес с государственный реестр микрофинансовых организаций (МФО) компанию «Озон кредит», принадлежащую одному из крупнейших российских маркетплейсов Ozon. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Озон кредит» была создана в феврале этого года. Ее уставный капитал составляет один миллион рублей. После регистрации в ЦБ она имеет право выдавать физическим лицам займы до 500 тысяч рублей, а юрлицам — до 3 миллионов.

После регистрации в компании заявили, что Ozon продолжает заниматься развитием финансовых сервисов, в том числе Ozon.Invest, предлагающих возможности кредитования продавцам маркетплейса.

Ранее основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала единоличным владельцем «Банка Стандарт-кредит».