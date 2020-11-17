Ozon собрался привлечь миллиард долларов на американской бирже

Старейший российский интернет-магазин Ozon, выйдя на американскую биржу NASDAQ, собирается в ходе IPO привлечь до миллиарда долларов. Как сообщает Financial Times, общая стоимость компании составит от 4,6 до 5,6 миллиарда долларов.

Ранее аналитики говорили, что Ozon во время первичного размещения акций сможет привлечь до полумиллиарда долларов, но из-за высокого спроса прогноз пришлось пересмотреть.

О планах ретейлера выйти на IPO стало известно в начале октября. Спустя несколько недель выяснилось, что акции разместят именно на NASDAQ.

Андеррайтерами (организаторами размещения) выступят как международные, так и российские банки, среди которых Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, ВТБ, Сбербанк и «Ренессанс». В то же время, количество предлагаемых к размещению акций и их цена пока не определены.

Согласно отчетности Ozon за первые девять месяцев 2020 года, выручка компании составила 121,6 миллиарда рублей (с учетом НДС), что на 142 процента больше, чем за аналогичный период 2019-го. Число заказов выросло на 130 процентов — до 44,3 миллиона.