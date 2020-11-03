Старейший российский интернет-магазин Ozon выйдет на американскую биржу NASDAQ, говорится в сообщении на сайте компании. Количество предлагаемых к размещению акций и их цена пока не определены.

Предполагается, что бумаги будут торговаться в секции Global Select Market, где размещаются акции иностранных компаний. Андеррайтерами (организаторами размещения) выступят как международные, так и российские банки, среди которых Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, ВТБ, Сбербанк и «Ренессанс».

В проспекте компании отмечается, что в будущем, уже после IPO (процедуры первичного размещения акций на бирже) фонды Baring Vostok (основан находящимся под следствием гражданином США Майклом Калви) смогут выкупить часть бумаг по цене размещения.

Также в документе представлена финансовая отчетность Ozon за первые девять месяцев 2020 года. Согласно ей, выручка компании составила 121,6 миллиарда рублей (с учетом НДС), что на 142 процента больше, чем за аналогичный период 2019-го. Число заказов выросло на 130 процентов — до 44,3 миллиона.

О намерении Ozon выйти на одну из американских бирж стало известно в начале октября. Однако конкретная площадка тогда не называлась.