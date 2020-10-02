Ozon собрался на американскую биржу

Один из крупнейших российских онлайн-ретейлеров Ozon собрался выйти на американскую биржу. Соответствующее заявление подано в комиссию по ценным бумагам США (SEC), говорится в сообщении компании.

Объем первичного размещения акций (IPO) пока не определен. Их ценовой диапазон также неизвестен. IPO состоится после завершения анализа SEC в зависимости от ситуации на рынке.

На этом фоне акции АФК «Система», которой принадлежит 43 процента Ozon, дорожают вопреки общему снижению. С начала торгов на Мосбирже рост достигал почти 3 процентов.

В конце июня стало известно, что участием в капитале Ozon заинтересовался крупнейший в мире онлайн-ретейлер американский Amazon. По словам основного владельца АФК Владимира Евтушенкова, глава Amazon Джефф Безос встречался с главой Ozon Александром Шульгиным за полгода до этого разговора. Также интерес к российской компании проявлял японский холдинг Softbank.

Ранее Евтушенков отмечал, что Ozon может заинтересоваться в новых инвесторах, но пока необходимость IPO не выглядит очевидной. Однако к настоящему моменту компания на фоне кратного увеличения оборота начала масштабное расширение инфраструктуры и вводит партнерские программы. Поэтому потребность в новом капитале обоснована. По мнению источников The Wall Street Journal, оценка ретейлера после IPO может вырасти до 3-5 миллиардов долларов.