Основательница крупнейшего интернет-магазина России купила банк

Основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала единоличным владельцем ООО «Банк Стандарт-кредит», пишет «Интерфакс».

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О возможной сделке по покупке банка в декабре писал «Коммерсантъ». Ретейлер обдумывал развитие финансовых сервисов как для покупателей, так и предпринимателей, торгующих на Wildberries. «Стандарт-кредит» по итогам прошлого года занял 348-е место в рэнкинге «Интерфакс-100» по размеру активов (706,86 миллиона рублей). Собственный капитал кредитной организации составляет 302,09 миллиона рублей, чистый убыток — 21,79 миллиона рублей.

В январе 2021 года Wildberries пришел на рынок Германии. Онлайн-ретейлер уже работает в Польше, Словакии, Украине, Израиле, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. В планах Wildberries выход на рынок Франции, Италии и Испании. В 2019 году онлайн-ретейлер увеличил оборот на 88 процентов, до 223,5 миллиарда рублей.

Бакальчук занимает второе место среди богатейших женщин России с состоянием в миллиард долларов. Она уступает лишь вдове бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и экс-владелице строительной компании «Интеко» Елене Батуриной.