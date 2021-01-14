Wildberries пришел в Германию

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries, принадлежащий миллиардерше Татьяне Бакальчук, пришел на рынок Германии, запустив там продажи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Заказать товары можно в интернет-магазине de.wildberries.eu и через мобильные приложения на iOS и Android. Сайт и приложения доступны на немецком, английском и русском языках. Покупатели смогут получить свои заказы в 40 тысячах точек выдачи или с помощью курьерской доставки.

Германия оказалась десятой страной присутствия Wildberries. Онлайн-ритейлер уже работает в Польше, Словакии, Украине, Израиле, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. В планах Wildberries выход на рынок Франции, Италии и Испании.

Ранее стало известно, что основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав вдову бывшего мэра Москвы Елену Батурину. Ее состояние на 20 февраля 2020 года составило 1,4 миллиарда долларов.

В 2019 году онлайн-ретейлер увеличил оборот на 88 процентов, до 223,5 миллиарда рублей. В настоящее время компания насчитывает около 15 тысяч точек выдачи заказов.