Cамая богатая русская женщина в мире заключила выгодную сделку

Маргарита Луи-Дрейфус, которая владеет 96 процентами акций зернового трейдера Louis Dreyfus Group, заключила выгодную сделку. Она договорилась о продаже 45 процентов компании суверенному фонду ADQ Абу-Даби, пишет Bloomberg.

Cамая богатая русская женщина в мире решила пойти на такой шаг, чтобы покрыть долги, образовавшиеся после смерти мужа. Forbes ранее писал, что состояние Луи-Дрейфус оценивается в 5,6 миллиарда долларов. Она родилась в Санкт-Петербурге и могла бы возглавить рейтинг богатейших женщин России, однако не вошла в список из-за швейцарского гражданства.

Стоимость сделки не раскрывается. Интерес к трейдеру вырос из-за пандемии коронавируса, поскольку правительства многих стран решили обеспечить долгосрочные поставки продовольствия для граждан.

Ранее стало известно, что основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав вдову бывшего мэра Москвы Елену Батурину.