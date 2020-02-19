Самая богатая женщина России решила продать свой роскошный отель

Самая богатая женщина России Елена Батурина, чье состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов, решила продать свой роскошный четырехзвездочный отель Morrison в Дублине (Ирландия) за 80-85 миллионов евро (5,5-5,8 миллиарда рублей). Об этом пишет The Irish Times.

Вдова Юрия Лужкова приобрела эту недвижимость в 2012 году за 22 миллиона евро (1,5 миллиарда рублей). Издание сообщает, что Батурина поручила компании CBRE продать гостиницу в ближайшее время.

Отель Morrison построен в 1996 году и расположен в самом центре города, откуда открывается вид на реку Лиффи. Всего в нем 145 номеров и люксов, семь залов для проведения различных мероприятий, вмещающих в себя до 240 человек, а также фитнес-центр с самыми современными тренажерами.

Ранее стало известно, что Батурину перестали искать. Миллиардерша находилась в розыске после того, как она пять раз не явилась в суд на слушания по делу о клевете.

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