У жены российского бизнесмена нашли элитную квартиру в Нью-Йорке

Компания, связанная с женой российского бизнесмена Валерия Когана Ольгой, выставила на продажу за 45 миллионов долларов (2,8 миллиарда рублей) квартиру в легендарном отеле «Плаза» (Plaza Hotel) на Пятой авеню Манхэттена. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на брокерскую компанию Douglas Elliman.

Как сообщает издание, фирма Коган в 2007-2008 годах купила в гостинице два лота за 26 миллионов долларов (1,6 миллиарда рублей) и объединила их. Окна элитной недвижимости выходят на Центральный парк Нью-Йорка. В квартире есть четыре спальни, кабинет, столовая и большая комната для развлечений. При отделке помещений использовали дерево и позолоту, а одна из ванных комнат полностью выполнена в ониксе.

Также в The Wall Street Journal нашли данные о нескольких кондоминиумах в городе, которые принадлежат компаниям, связанным с Коганами. Сам Валерий Коган, которого называли совладельцем московского аэропорта Домодедово, построил один из крупнейших особняков в Израиле, выполненных в стилистике Белого дома.

В 2008 году власти Гринвича (штат Коннектикут) из-за реконструкции территории не разрешили Коганам построить дом площадью 27 тысяч квадратных футов (2,5 тысячи квадратных метров). Проект предусматривал наличие турецкой и финской бань, комнаты для ухода за собаками и 26 туалетов.

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