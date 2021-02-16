Ozon займется микрокредитами

Маркетплейс Ozon учредил собственную микрофинансовую компанию, об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные системы СПАРК.
ООО «Микрокредитная компания "Озон Кредит"» была зарегистрирована 15 февраля. Уставный капитал организации составляет один миллион рублей. Учредителями выступают ООО «Озон Холдинг» и ООО «Интернет Решения». Ozon продолжает заниматься развитием финансовых сервисов, в том числе Ozon.Invest. Он предлагает возможности кредитования продавцам маркетплейса, заявили в компании.
За первые девять месяцев 2020 года выручка Ozon составила 121,6 миллиарда рублей (с учетом НДС), что на 142 процента больше, чем за аналогичный период 2019-го. Число заказов выросло на 130 процентов — до 44,3 миллиона.
Ранее стало известно, что основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук купила банк. Она стала единоличным владельцем ООО «Банк Стандарт-кредит».
Собственный капитал кредитной организации составляет 302,09 миллиона рублей, чистый убыток — 21,79 миллиона рублей. «Стандарт-кредит» по итогам прошлого года занял 348-е место в рэнкинге «Интерфакс-100» по размеру активов (706,86 миллиона рублей).