Стало известно о готовящейся Ozon рекордной сделке

Торговая площадка Ozon начала поиски новой штаб-квартиры в Москве. Размер будущего офиса, который расположится в четырех километрах от «Москва-Сити» и в пешей доступности от метро, составит 220 тысяч квадратных метров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, разосланное консультантам и девелоперам.

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Готовящаяся сделка может стать самой крупной на российском рынке офисной недвижимости, стало известно изданию: пока самой крупной считается сделка по аренде Тинькофф-банком 78 тысяч квадратных метров в бизнес-центре AFI Square, также для «Ростеха» в настоящее время строится «Ростех-Сити» на 179 тысяч «квадратов».

По оценке экспертов, затраты на строительство рекордно большой штаб-квартиры могут достичь 35 миллиардов рублей, а аренда обойдется в 7,9 миллиардов рублей в год. При этом готовых объектов, отвечающих заявленным требованиям, в указанной локации, по данным консультантов, нет. Пока Ozon занимает около 30 тысяч квадратных метров в «Башне на набережной» в «Москва-Сити», коворкингах SOK и Workki.

Ранее, в марте, сообщалось, что большинство россиян (55 процентов) уже вернулись на работу в офис. Еще 30 процентов продолжают работать на удаленке, включая пять процентов, которые трудятся дистанционно целый год с прошлой весны. Около 15 процентов работают в комбинированном формате — частично из офиса и частично из дома.

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