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Москвичи не захотели возвращаться с удаленки в офисы

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Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Столичные работники без энтузиазма восприняли решение властей Москвы об отмене обязательного перевода 30 процентов сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос Superjob.

52 процента респондентов признались, что и дальше хотели бы работать дистанционно, тогда как за возвращение в офисы выступили 32 процента опрошенных. При этом женщины чаще мужчин высказывали желание не тратить время на поездки до работы (56 процентов против 47)

Опрос проходил в столице с 27-31 января. В нем приняли участие представители 500 компаний и 500 сотрудников, перешедших на удаленку во время эпидемии коронавируса.

Ранее 2 февраля стало известно, что почти половина (49,4 процента) россиян заявила о падении мотивации на работе из-за событий 2020 года. При этом 49,2 процента опрошенных рассказали, что отсутствие необходимости приходить в офис не повлияло на их трудоспособность. 15,6 процента респондентов, напротив, отметили серьезное влияние дистанционной работы на их эффективность. 35,3 процента жителей заявили о том, что удаленный формат незначительно сказался на их продуктивности.

27 января мэр Москвы Сергей Собянин смягчил требование об обязательной удаленной работе. Теперь необходимость перевести 30 процентов сотрудников в дистанционный формат носит рекомендательный характер. Решение о том, возвращать сотрудников в офисы или оставлять их на удаленке, будут принимать руководители организаций. Решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столице.

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