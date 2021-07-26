Россиян предупредили о самых распространенных видах мошенничества в сети

Директор департамента корпоративного бизнеса ESET в России и СНГ Антон Пономарев назвал россиянам самые распространенные виды интернет-мошенничества. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт отметил, что злоумышленники продолжают пользоваться стандартными схемами, однако пандемия COVID-19 спровоцировала всплеск афер, связанных со спросом на востребованные товары. Речь идет о дефицитных продуктах и препаратах на онлайн-аукционах. Мошенники создают в сети фальшивый аукцион, предлагая товар, которого в действительности нет, предупредил Пономарев. После перечисления денег победителем таких «торгов» аферисты исчезают.

Другая распространенная схема онлайн-мошенничества связана с рассылкой писем о выигрыше в лотерее. Однако, чтобы получить приз, «победителю» необходимо оплатить стоимость доставки или заплатить сбор. Как и в первом случае, после перечисления назначенной суммы, злоумышленники скрываются. Чтобы обезопасить себя от риска потери денег, эксперт рекомендует проверять в сети, действительно ли проводится подобный розыгрыш. Помимо этого популярной у мошенников является рассылка предложений о прибыльном вложении. Такие письма могут прийти как на почту, так и в мессенджеры. В данном случае эксперт советует требовать личной встречи с финансовым менеджером и предоставление оригиналов документов.

Еще одним распространенным видом мошенничества является пересылка платежей. Например, человеку может прийти сообщение об ошибочном пополнении счета с просьбой перевести средства другому человеку. Предпринимателям может поступить предложение якобы от госслужб с предложением оформить выплату налогов через удобную электронную форму. Таким образом мошенники вынуждают человека раскрыть личные данные. В обоих случаях Пономарев советует предварительно уточнять информацию в банке или налоговом органе.

Ранее Антон Пономарев назвал пять способов определить мошеннические сайты. В разговоре с «Лентой.ру» он посоветовал использовать комплексный подход к обеспечению собственной кибербезопасности.