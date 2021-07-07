Россиянам назвали пять способов определить мошеннические сайты

Директор департамента корпоративного бизнеса разработчика антивирусных программ ESET Антон Пономарев рассказал о пяти простых способах, которые помогут россиянам определить мошеннические сайты. В пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру», он посоветовал использовать комплексный подход к обеспечению собственной кибербезопасности.

По мнению специалиста, первый признак вредоносного сайта — орфографические ошибки и подозрительные символы, заменяющие настоящие буквы в URL-адресах. Пономарев объяснил, что такой вид обмана включает в себя регистрацию доменных имен, схожих с популярными сайтами, но с опечатками, такими как «gogle.com» и «gooogle.com».

Вторым способом эксперт назвал проверку на зловредность. Для этого пользователю необходимо воспользоваться специальными онлайн-инструментами. Например, сервисами Safe Browsing site status, VirusTotal и Whois. Пономарев призвал обращать внимание и на дату регистрации домена — недавняя регистрация свидетельствует о повышенном риске.

Также специалист порекомендовал проверять наличие у ресурса политики конфиденциальности, которая есть у всех официальных сайтов. Размещение контактной информации также является признаком безопасного сайта. Однако Пономарев советует при необходимости перепроверять компании путем звонков на указанные номера.

Последним способом найти мошеннический сайт специалист назвал проверку протокола HTTPS, шифрующего информацию между веб-сервером и браузером пользователя. «Чтобы удостовериться, подтвержден ли сертификат и выдан ли он надежной организацией, можно нажать на значок замка в адресной строке браузера», — уточнил Пономарев.

Ранее компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, предупредила россиян о новом типе мошенничества в сети. По данным специалистов, мошенники научились имитировать страницы оплаты, защищенные технологией 3D Secure, считавшейся одной из самых безопасных во всем мире.