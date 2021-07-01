Россиянам назвали самые опасные действия в интернете

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков назвал россиянам самые опасные действия в интернете. В первую очередь он призвал граждан не оставлять данные банковских карт в сети, передает агентство «Прайм».

Специалист рассказал, что злоумышленники нередко подделывают страницы известных сайтов, создавая «зеркала», распознать которые затруднительно. Люди вносят свои данные, оплачивают услугу, но не получают ее. При этом информация об их картах сохраняется, позволяя мошенникам снять средства за другие операции.

Кусков также посоветовал отказаться от функции автоплатежа. Он заявил, что нередко эта опция приводила к снятию денег и их последующему возвращению, однако «лишняя головная боль в этом вопросе ни к чему». Кроме того, не стоит посещать незнакомые сайты, поскольку на них встречаются вредоносные программы типа «троянских коней», от которых крайне трудно избавиться.

Эксперт объяснил, почему опасны и электронные письма от незнакомцев с прикрепленным файлом или со ссылкой, по которой предлагают перейти. Подавляющее большинство таких сообщений — это «ведение на какой-то вирус». Также Кусков призвал россиян к определенной гигиене действий в интернете: он порекомендовал отправлять и читать письма только от знакомых людей.

«Если с первого письма от незнакомцев начинаются какие-то внутренние файлы, это должно вызывать у вас чувство опасения», — подчеркнул эксперт. «Все наши действия находятся под бдительным оком правоохранительных органов и Роскомнадзора», — заключил он.

Ранее специалист раскрыл схему утечки личных данных. По его мнению, они попадают в сеть от халатных сотрудников компании, сотрудников партнеров компании и при взломе ИТ-инфраструктуры организации.