Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Злоумышленники предлагают людям высокооплачиваемую работу, не требуя специальных навыков, а затем обманом выводят денежные средства с личных счетов жертв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов компании Bi.Zone.

Отмечается, что в процессе фиктивного оформления соискателя просят открыть новый счет в банке, подключить дистанционное банковское обслуживание либо просто передать учетные данные злоумышленнику якобы для перевода ему зарплаты.

«Сложности данной схемы мошенничества заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут», — сообщил директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин.

Ранее в МВД перечислили самые распространенные способы мошенничества в России. Наиболее опасный из них — отправка в банки распоряжений о переводе денег на счета, подконтрольные злоумышленникам. Также у потенциальных жертв в телефонных разговорах пытаются выяснить личную информацию.