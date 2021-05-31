Экономика
 
Последние новости
Украинский депутат показал висящие в Киеве плакаты с оскорблениями Москвы
Каждому второму задолжавшему по алиментам москвичу запретили выезд из страны
Пьяная девушка нанесла на тело автозагар и утром пожалела о результате
«Яндекс» купит популярный интернет-магазин одежды
Минфин США подтвердил возобновление санкций против нефтяных компаний Белоруссии
В доме отправленного в отставку мэра Владивостока начались обыски
Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами
Пушков сообщил Украине «плохие новости»
Дженнифер Лопес прошлась по улицам в облегающем наряде и вызвала споры в сети
Новости партнеров
Прослушать новость

Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Злоумышленники предлагают людям высокооплачиваемую работу, не требуя специальных навыков, а затем обманом выводят денежные средства с личных счетов жертв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов компании Bi.Zone.

Отмечается, что в процессе фиктивного оформления соискателя просят открыть новый счет в банке, подключить дистанционное банковское обслуживание либо просто передать учетные данные злоумышленнику якобы для перевода ему зарплаты.

«Сложности данной схемы мошенничества заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут», — сообщил директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин.

Ранее в МВД перечислили самые распространенные способы мошенничества в России. Наиболее опасный из них — отправка в банки распоряжений о переводе денег на счета, подконтрольные злоумышленникам. Также у потенциальных жертв в телефонных разговорах пытаются выяснить личную информацию.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Перечислены способы мошенников заработать на новой политике WhatsApp
Перечислены самые распространенные способы мошенничества в России
Эксперты раскрыли способ отвадить телефонных мошенников
Другие материалы рубрики
Экономика00:0124 апреля

На вес золота

Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
01:0028 мая

Министр энергетики США назвала российский газ «самым грязным» в мире

01:4228 мая

Россиянам назвали способы меньше тратить бензин

00:0228 мая

Треть россиян приготовились к ухудшению экономической ситуации в России

Экономика00:01 2 апреля

Советский подход

Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
21:3827 мая

Главный защитник российского бизнеса опроверг сообщения о своей отставке

20:0727 мая

В Европе предложили новое наказание для Белоруссии

19:4827 мая

Назван новый аргумент в пользу рабочей четырехдневки

Экономика00:01 7 апреля

Чужими руками

Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику
19:2027 мая

Раскрыты доходы Рогозина

18:3827 мая

Дерипаска ответил на слухи о переходе в Кремль

18:1227 мая

Россияне заинтересовались иностранными акциями

Россия
В РПЦ назвали возможное происхождение COVID-19
«Роды просто раздавили»
Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
Собянин объяснил всплеск заболеваемости COVID-19 в Москве
Статистика от лукавого:
Как праймериз «Единой России» компрометируют цифрами
Россияне объяснили нежелание заводить детей
«Сдаваться нельзя»
Их болезнь пришла внезапно: как живут люди с рассеянным склерозом
Россиян предупредили об опасности надувных матрасов
Все материалы
Мир
Российского «короля обмана» признали виновным в США
«Для Москвы это стало сюрпризом»
Запад намерен ввести санкции против Белоруссии. Как они навредят России?
Проверкой версии появления COVID-19 в лаборатории занялась Британия
Школа, парта, два ствола
Как в США борются с массовыми расстрелами и почему запреты на оружие в этом не помогают?
Все материалы
Бывший СССР
Дотянулся до небес
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии
Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?
Задержание основателя NEXTA вызвало международный скандал
Санкции, высылка послов и первое видео c Протасевичем из СИЗО
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA
Чтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
Все материалы
Экономика
Дефицит официантов поставил под угрозу экономику Германии
Ошибки при строительстве газопровода сказались на причинах аварии на Оби
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
Мигранты стали «отбирать» у богатых стран больше денег
«Частные инвесторы становятся движущей силой»
Замглавы «БКС Мир инвестиций» о смене стратегий на фондовом рынке
Банки США приготовились к рекордной прибыли
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Все материалы
Силовые структуры
«Я работал не за награды»
Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Неймар ответил на расторжение контракта с Nike из-за обвинений в домогательствах
«Это будет катастрофа»
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Стало известно о решении конфликта между Нурмагомедовым и Кадыровым
Хосеп Гвардиола
Партнерский материал
«Ман Сити» — «Челси». Эх, не в России!
Место финала ЛЧ-2021 меняли дважды. Вместо России и Турции сыграют в Португалии
Ряд сборных на хоккейном ЧМ захотели убрать свои флаги в поддержку Белоруссии
Юлия Рябчинская«Чувствую, сводит ноги»
Лучшая байдарочница СССР утонула на тренировке. Почему никто не поверил в несчастный случай?
Футболист сборной России перешел в ЦСКА
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор обратился к Disney из-за мультфильма с героем-геем
«Чувствую себя намного счастливее»
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Ведущая Первого канала призвала россиянок рожать «не важно от кого»
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
OnlyFans оказался рассадником детской порнографии
Голунов четырьмя словами оценил приговоры подбросившим ему наркотики полицейским
Все материалы
Ценности
Отравленная грудными имплантами женщина озадачила врачей необычными симптомами
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает»
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Жениха обругали в сети за рваные шорты на свадьбе с нарядно одетой невестой
Ким Кардашьян снялась в бикини рядом с 86-летней бабушкой и рассмешила фанатов
Уго Чавес«Стыдно быть богатым»
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
24-летняя дочь Эминема поделилась снимком в бикини
«Здесь замешаны деньги»
Как 17-летняя блогерша стала первой за тысячу лет женщиной у престола Италии
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Женщины завели 19 мужей на двоих и заработали десятки миллионов рублей
Вера крепчала
Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
Диетологи рассказали о полезных для здоровья гамбургерах
Студентка не заметила беременность и внезапно родила
Пес войны
Как прошедший несколько войн наемник бесславно провалил покушение на кокаинового короля Пабло Эскобара
Подводный охотник отбился гарпуном от напавшей на него тигровой акулы
Все материалы
У быстрейшего в мире гиперкара появилась «трековая» спецверсия
Российский дизайнер итальянских мотоциклов
Создавать спортбайки MV Augusta — мечта, ставшая работой Максима Пономарева
Еще в одном российском городе автобусы заменят электробусами
Видео: самый дешевый BMW в России за 30 000 рублей
Ходячие мертвецы: пытаемся воскресить убитую «семерку» BMW
Ford разрабатывает бензиновый 7,3-литровый V8 c двойным наддувом
Лучшее автомобильное видео мая 2021
Марио на газонокосилке, мяч для гольфа и Bugatti против истребителя
На Lamborghini Urus и Porsche Cayenne бесплатно заменят двигатели
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы