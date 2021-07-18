Россиян предупредили о действиях мошенников в мессенджерах. Они пишут жертвам, используя мгновенные сообщения из-за удобства, дешевизны поддержки и невозможности создателей сервисов в полной мере контролировать пересылаемый контент. Об этом сообщают «Известия».

Так, большинство схем можно разделить на четыре варианта, уточнили в Viber. Чаще всего злоумышленники пишут или звонят после размещения онлайн-объявлений — они предлагают пользователям, которые ответили, ссылку на ложную оплату товара. Также в ходу стандартная схема с «банковскими сотрудниками».

Также актуальны фейковые ссылки на розыгрыши и конкурсы, которые ведут на поддельные страницы. Кроме того, мошенники могут отправлять мнимые сообщения о получении субсидий или социальных выплат. Под разными предлогами они пытаются узнать данные банковских карт пользователей или присылают поддельную ссылку для оплаты. В Viber призвали сравнивать данные с официального сайта банка.

По данным «Лаборатории Касперского», фишинговые ссылки в России распространяются чаще всего через WhatsApp — в 83 процента случаев. На втором месте оказался Viber: на него пришлась каждая десятая подобная атака. Доля таких инцидентов в Telegram составила 7 процентов. При анализе экспертами рассматривался период с декабря 2020-го по май 2021 года.

Ранее эксперт в области кибербезопасности из компании ESET Джек Мур (Jack Moore) рассказал об опасностях популярного мессенджера WhatsApp. Он также назвал способы защитить приложение для обмена сообщениями от мошенников и хакеров. Мур не рекомендует пользователям подключаться к неизвестным Wi-Fi-сетям на смартфоне без использования VPN, потому что в этом случае хакеры могут узнать уникальный MAC-адрес телефона и с помощью него получить данные жертвы. Эксперт также призвал скачивать приложение WhatsApp только из проверенных источников — из официальных магазинов App Store или Google Play.