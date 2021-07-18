Россиянам рассказали об опасности включенного Wi-Fi

Wi-Fi рекомендуется отключать всегда, если он не используется, так как мошенники имеют в своем арсенале много технических возможностей по краже данных. Об этом сообщил директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов в беседе с агентством «Прайм».

«Например, единожды подключившись к сети MT_FREE, смартфон будет всегда без предупреждения подключаться к сетям с таким названием. Злоумышленнику достаточно создать свою точку доступа с именем MT_FREE — и смартфон к ней подключится», — сказал эксперт. По его словам, после этого мошенники могут перехватывать трафик, видеть передаваемые пароли и номера банковских карт.

Кроме того, злоумышленники могут создать и фишинговый Captive Portal — страницу, которая открывается после подключения к Wi-Fi-сети и требует от пользователя выполнить некоторые действия для получения доступа в интернет. Через него мошенники могут собирать персональные данные жертв.

Ранее эксперт в области кибербезопасности из компании ESET Джек Мур (Jack Moore) рассказал об опасностях популярного мессенджера WhatsApp. Он также назвал способы защитить приложение для обмена сообщениями от мошенников и хакеров. Мур не рекомендует пользователям подключаться к неизвестным Wi-Fi-сетям на смартфоне без использования VPN, потому что в этом случае хакеры могут узнать уникальный MAC-адрес телефона и с помощью него получить данные жертвы. Эксперт также призвал скачивать приложение WhatsApp только из проверенных источников — из официальных магазинов App Store или Google Play.

