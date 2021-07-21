Мошенники придумали новый способ заработать на желании россиян сэкономить

Эксперты по кибербезопасности обнаружили новую схему мошенничества. Как сообщает в Telegram компания in4security, специализирующаяся на инфобезопасности, злоумышленники начали зарабатывать на желании россиян сэкономить.

По данным исследователей, злоумышленники создают сайты, на которых публикуют фейковые промокоды для покупок в популярных магазинах. При этом рабочим оказывается только один код из всего списка. В нем пользователям обещают 50-процентный кешбэк при переводе суммы от трех тысяч рублей с карты на карту. «Расчет, естественно, идет на жадность потенциальной жертвы: наверняка человек захочет перевести как можно большую сумму и получить максимальный кешбэк», — отметили в компании.

Когда пользователь нажимает на кнопку «Активировать промокод», его перенаправляют на сайт фейковой платежной системы, на котором необходимо ввести данные обеих карт. После заполнения всех полей пользователь оказывается на странице подтверждения транзакции, имитирующей страницу Сбера вне зависимости от того, какой банк обслуживает карту жертвы. Юзер вводит код из СМС и затем получает сообщение об ошибке транзакции.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что из-за действий мошенников можно потерять до 50 тысяч рублей — именно столько составляет лимит для «перевода». Специалисты пока обнаружили только два мошеннических сайта, на которых использовалась подобная схема. «Всего же в июле количество доменов, использующих слово promokod, составило порядка 120 штук», — подчеркнули они. Специалисты не исключают, что в уже в ближайшем будущем количество сайтов, предлагающих фейковые промокоды, вырастет.

В начале июня произошел всплеск активности мошенников в России из-за решения о выплатах семьям со школьниками. Директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин рассказал, что в первой половине месяца было выявлено более 170 сайтов, с помощью которых злоумышленники обманывали пользователей.